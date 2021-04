De Centrale Eindtoets van start in Brabant, hoeveel vragen zou jij goed hebben?

Wie binnen 12 uur terug is uit België hoeft niet in quarantai­ne

16 april Maandag vervalt het Belgische in- en uitreisverbod voor niet-essentiële reizen. Maar het Nederlandse kabinet wil vanaf 15 mei reizigers uit gebieden met een ‘hoog risico’ verplichten in quarantaine te gaan en een negatieve PCR-test te laten zien. Wat betekent dit voor het dagelijks leven in de grensprovincies?