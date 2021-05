De criminele, maar goed georganiseerde wereld achter illegale sigaretten uit de Brabantse polder

100 uur taakstraf voor 87-jarige man na vondst van 7 miljoen illegale sigaretten in zijn loods

2 april DEN BOSCH/LITHOIJEN - De 87-jarige Lithoijenaar in wiens loods in 2018 bijna 7 miljoen illegale sigaretten werden gevonden, krijgt een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een taakstraf van 100 uur. De rechtbank in Den Bosch zegt in het vonnis dat de man eigenlijk de gevangenis in had gemoeten, maar gezien zijn hoge leeftijd wordt hem dat bespaard.