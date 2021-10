De duizend gezichten van MS gevat in één confronterende voorstelling

Vraag naar outfits Squid Game begint te komen bij carnavals­win­kels: 'Dit wordt een hype’

7 oktober De Netflix-serie Squid Game waarin te zien is hoe kandidaten tegen elkaar moeten strijden in dodelijke spellen uit hun kindertijd is wereldwijd een enorm succes. De rode overalls die erin voorkomen, doen denken aan die uit de serie La Casa de Papel. Die pakken waren in 2019 tijdens carnaval ontzettend populair. Merken Brabantse carnavalswinkels in aanloop naar de elfde van de elfde al iets van de hype rondom Squid Game?