De eerste sneeuwvlokken van het seizoen zijn gevallen

,,Het eerste sneeuwdekje valt mooi op tijd, gemiddeld is het in het huidige klimaat op 3 december voor het eerst ergens in ons land wit”, aldus de weerdienst. Het was volgens de website raak in het oosten van Brabant en in delen van Gelderland. Witte weilanden en besneeuwde auto's: het blijft een mooi aanzicht. Ook vriest het in de vroege morgen op veel plaatsen in Brabant, volgens Buienradar. De sneeuw is voor kort, want in de loop van de ochtend zal het gros ontdooid zijn.