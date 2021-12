De Efteling druk met telefoontjes na coronabesluit

Wel blij met afschieten N279-plan­nen, maar nog geen tijd voor champagne op Scheepstal

HELMOND - Eigenlijk had Kitty Schuurmans het liefst meteen de vlag uitgestoken en de champagnekurken laten knallen. Zo blij is de Helmondse dat de Raad van State een streep heeft gezet door het N279-plan. Want nu dat plan niet doorgaat, is haar bedrijf gered.

