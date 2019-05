De Efteling gaat golfbaan sluiten

DE MOER - De golfbaan van de Efteling gaat dicht. De sluiting moet in 2034 gerealiseerd zijn. Volgens de Efteling past de exploitatie van het golfpark in De Moer niet meer in de meerjarenvisie, waarbij de focus op het attractiepark ligt. Bovendien is de golfbaan, zo stelt de Efteling, al enkele jaren niet meer rendabel en moet er geld bij. Zowel de Golfclub De Efteling als de Nederlandse Golf Federatie (NGF) noemen de aangekondigde sluiting ‘uiterst spijtig'.

Volledig scherm Het Golfpark Efteling, waarvan de hindernissen (bunkers) als reuzenstappen zijn uitgevoerd. De Efteling stopt met de exploitatie van het golfpark. © Efteling

De Efteling heeft besloten om in 2034 te stoppen met de golfactiviteiten. Volgens Mariëtte Siezenga, woordvoerster van het attractiepark, wordt dit nu al aangekondigd om Golfclub De Efteling, de club die 550 leden heeft, de tijd te geven om te anticiperen op de sluiting. ,,De komende tijd wordt met de golfclub gekeken hoe de samenwerking er de komende jaren nog uit kan komen te zien.” Naast de leden van de golfclub kunnen ook andere golfliefhebbers op de baan terecht, door een ‘greenfee’ aan te schaffen.

Rendabel

Volgens de woordvoerster van het attractiepark is het Golfpark, waarvan de ongeveer 100 hectare grond in eigendom is van de Efteling, al enkele jaren niet meer rendabel en wordt er zelfs verlies gemaakt. Hoeveel verlies de Efteling op de golfactiviteiten boekt, wil zij niet zeggen. Volgens haar zit er ‘landelijk gezien weinig groei meer in de golfsport’ en wil de Efteling zich geheel focussen op het attractiepark. Siezinga stelt nadrukkelijk dat er geen attracties op het golfpark komen. ,,Dat laat het bestemmingsplan, dat geldt tot 2030, ook niet toe. Aan de bestemming recretaie-sport en natuur verandert niets.”

De Golfclub Efteling, die sinds 1994 met 550 aangesloten leden ruim de helft van de beschikbare baantijd gebruikt, stelt ernstig geschrokken te zijn van de aangekondigde sluiting. ,,Heel spijtig en daar zijn we zeker niet blij", aldus voorzitter Louis Slaats. De club voelt zich overvallen door het besluit. Volgens Slaats is het zaak dat er snel onderhandeld wordt over de nabije toekomst van de baan. ,,We kunnen nog een aantal jaar spelen, maar het loopt natuurlijk wel af.” Volgens Slaats is de baan alleen best rendabel, maar is de horeca-exploitatie door de Efteling het struikelblok. ,,Er moet in ieder geval geld bij.”

Spijtig

Woordvoerder Maarten Voermans van de NGF noemt de aangekondigde sluiting van de golfbaan, die bestaat uit twee lussen van negen holes,​ ‘uitermate spijtig'. ,,Dat een golfbaan sluit, is iets wat we natuurlijk liever niet horen als golf-organisatie.” Hij bestrijdt dat de rek eruit is in de golfsport. Volgens de NGF zijn er in Nederland nu ruim 400.000 geregistreerde golfers, tegen zo'n 180.000 aan het begin van deze eeuw. Voermans: ,,Het klopt dat het aantal golfers op dit moment wat stabiliseert. Er komen weliswaar nog steeds nieuwe golfers bij, maar er stoppen er natuurlijk ook. Maar de sport is nog steeds robuust van omvang.”

NGF-woordvoerder Voermans stelt dat golfbanen wel degelijk rendabel te exploiteren zijn. ,,Het draait om de gehanteerde financieringsstructuur. Of dat via leden of via een bank gaat, is nogal een verschil. Golfbanen die door leden gefinancieerd worden draaien over het algemeen best goed.”