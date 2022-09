De Efteling zoals je het nooit eerder zag: Spookslot neemt park voor één nacht over

Met z'n handen tegen het raam kijkt Onyx (8 jaar) uit Gilze het Spookslot in. Grafzerken bewegen, geesten dwalen rond. De muziek speelt. Het is 0.30 uur, spookuur. En Onyx Vermeulen is in De Efteling. Z'n kleinere broertje durfde niet meer, maar hij wel. Natuurlijk wel, want dan heb je écht wat te vertellen in de klas maandag! Vakantie? Pfff. Hij is midden in de nacht in de Efteling in geweest. En zag het park zoals niemand het ooit zag.