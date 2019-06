De eikenprocessierups erg? Dan ken je de dennenprocessierups nog niet

Roparun levert ruim 5,6 miljoen op

22:25 Lopers van de 28ste editie van de Roparun hebben gezamenlijk 5.626.988,79 euro opgehaald. Dat is een halve ton meer dan vorig jaar. Dat is bekendgemaakt op het eindfeest bij Alcazar in Puttershoek. In totaal 324 teams liepen de estafetteloop van 500 kilometer van Parijs of Hamburg naar Rotterdam. De deelnemers renden elk tussen de 65 en 70 kilometer.