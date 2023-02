De energiekosten van Mieke schieten omlaag: ‘Naar 20 euro per maand’ • Vrouw breekt per ongeluk kunstwerk van 40.000 euro

HOE DRIE VROUWEN GINGEN SLAPEN EN ER TWEE NIET MEER WAKKER WERDEN | Achter de enorme stadsbrand aan de Arnhemse De Wiltstraat gaat een wereld van machteloosheid, tragiek en tegenslag schuil. Hoe het noodlot drie vrouwen bijeenbracht en twee van hen uiteindelijk fataal werd.

KOP VALT VAN PRAALWAGEN OP PUBLIEK: VROUW RAAKT GEWOND | Bij een ongeval met een praalwagen in de Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal is vanmiddag een toeschouwster gewond geraakt. Zij kwam onder een kop terecht die van de optochtwagen van Hoalthakkers uit Losser naar beneden op de grond viel. De hevig geschrokken vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Naar verluidt vallen de verwondingen mee.

ENERGIEKOSTEN VAN MIEKE SCHIETEN OMLAAG NA INGREEP: ‘20 EURO PER MAAND’ | Tochtig en gehorig. Dat waren de woningen van Mieke Gorter en Joke Zillig uit Vaassen. Maar ze hoeven niet langer rillend op de bank te zitten, want woonstichting Triada heeft hun huizen flink verduurzaamd. Met name de isolatie is verbeterd, waardoor ze er warmpjes bij zitten. Én de energiekosten zijn enorm omlaag gegaan.,,Het is echt significant beter zo!’’

Volledig scherm Het huis van Mieke Gorter is van energielabel E naar A+++ gegaan. © Henri van der Beek

MAN OVERLIJDT IN EEN BUSJE LANGS DE A12 | Een man is zondagochtend vroeg overleden in een Bulgaars bestelbusje dat over de A12 reed, bij Babberich. De andere mensen die op dat moment in dat busje zaten zijn meegenomen door de politie voor verhoor.

MATTHIJS (13) HAD TUMOR ZO GROOT ALS EEN TENNISBAL IN ZIJN HOOFD | Vader Hans zou met zijn oudste zoons Steven en Reinier een weekendje gaan wandelen, terwijl moeder Martine uitkeek naar een paar dagen samen met de benjamin van het gezelschap: Matthijs. Het liep echter anders, want op vrijdag kreeg de jongste de diagnose hersenkanker. In zijn hoofd zat een tumor die qua formaat tussen een pingpongbal en tennisbal in zat. Matthijs moest met spoed onder het mes.

EINDELIJK EEN GOEDGEKEURD PLAN VOOR DIT HISTORISCHE PAND IN TIEL | Na zeventien afgewezen voorstellen is er eindelijk een plan voor de verbouwing van een historisch pareltje in Tiel dat de eindstreep gaat halen. De voormalige sacristie naast de Sint Maartenskerk wordt op ingenieuze wijze verbouwd tot woonhuis.

LINDA DE MOL EN JEROEN RIETBERGEN SAMEN GESPOT IN PARIJS | Linda de Mol en Jeroen Rietbergen zijn samen gespot in Parijs. De twee gingen uit elkaar na het Voice-schandaal, maar de afgelopen maanden gingen er flink wat geruchten dat ze weer samen waren. Een kijker van Shownieuws spotte de twee op een terras in de Franse hoofdstad en deelde de foto met de SBS 6-rubriek.

VERENIGDE STATEN: ‘CHINA OVERWEEGT RUSLAND WAPENS EN MUNITIE TE LEVEREN | De Verenigde Staten maken zich zorgen dat China wapens en munitie gaat leveren om Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. De VS zegt over nieuwe informatie te beschikken. De Amerikanen en het Verenigd Koninkrijk noemen de oorlog in Oekraïne een ‘wereldoorlog’.

HOE ROB (38) NA EEN PAAR BIERTJES OP DE SPOEDEISENDE HULP TERECHTKWAM | Daar ligt hij dan. Plots in een ziekenhuisbed. Met een dikke kaak en schrammen op zijn gezicht. Wat er is gebeurd? De 38-jarige Rob uit Roosendaal heeft geen idee. Hij is zaterdagavond niet de enige carnavalsvierder, blijkt op de spoedeisende hulp (SEH) van Bravis in Bergen op Zoom.

VROUW BREEKT PER ONGELUK KUNSTWERK VAN 40.000 EURO | Een vrouw heeft op een kunstbeurs in Miami per ongeluk een ballonhond-beeld van de beroemde kunstenaar Jeff Koons omgestoten. Het kleine blauwe sculptuur met een waarde van omgerekend bijna 40.000 euro brak in tientallen stukjes.

JOLAISA (1) HEEFT EEN CHROMOSOOMAFWIJKING: EVEN EROP UIT MET DE AUTO KAN EIGENLIJK AL NIET MEER | Samen even erop uit met de auto is een hele toer. En eigenlijk kan het niet meer voor het gezin Van Maurik uit Venray. Met vader, moeder en vier kinderen, waarvan een 1-jarig meisje met een chromosoomafwijking, en alle spullen die daarvoor mee moeten is de stationwagen te klein. Vriendin Carola Eversen uit Varsseveld startte daarom een crowdfunding voor een Rolstoelbus.

KAT ENKAZ EN BRANDWEERMAN ALI ONAFSCHEIDELIJK NA REDDING UIT TURKS PIJN | Tussen het verdriet en de wanhoop na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië groeien een kat en een brandweerman uit tot een symbool van hoop. Ali Cakas redde het schattige dier uit de puinhopen in het Turkse Mardin. Sindsdien wijkt de kat, Enkaz genoemd, niet van zijn zijde.

ARNHEMMER SINAN REDDE EEN HONDJE ONDER HET TURKSE PUIN EN NAM HEM MEE | De Arnhemse vrienden die eerder deze maand met afgeladen vrachtwagens en bestelbusjes naar Turkije reisden om hulp te bieden aan de aardbevingsslachtoffers, zijn veilig terug. Mét een jong hondje.

WOENSDAG EN VRIJDAG OPNIEUW STAKING IN HET STEEKVERVOER | Personeel in het streekvervoer legt komende woensdag en vrijdag opnieuw het werk neer. Het is het begin van een nieuwe reeks stakingen, meldt FNV.

VOORMALIGE PRINS CARNAVAL HARRIE DE GREEFF (67) OVERLIJDT IN FEESTTENT | De festiviteiten in de carnavalstent aan de Loswal in Grave zijn zaterdagavond gestaakt nadat oud-prins carnaval van carnavalsvereniging Pothuusburg Harrie de Greeff (67) onwel werd en overleed. Rond tien uur werd de ambulance gebeld, maar iedere hulp kwam te laat.

