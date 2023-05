De examens zijn voorbij: ‘Ik was vorig jaar al in Lloret de Mar, dat hoeft niet nog een keer voor mij’

Een nachtje doorhalen op de Bergse Heide? Dan riskeer je een boete: ‘Gebied mag niet ten onder gaan aan eigen succes’

BERGEN OP ZOOM - Met je vriendengroep tot diep in de nacht een feestje vieren op de Bergse Heide. Hoe mooi ook, het is hartstikke verboden. Politie en handhavers van de gemeente gaan boetes uitschrijven aan wie na zonsondergang nog in het recreatiegebied verblijft.