De Gasstraat voelt de hoge gasprijs: ‘Alleen al afgelopen maand moest ik 10.000 euro bijbetalen’

Een stadsbus raakte per ongeluk de punt van het glazen dak van het bushokje in het centrum van Den Bosch. Hierdoor viel het dak naar beneden en raakten zes mensen gewond. Van 3000 naar 18.000 euro per maand: bakkers hebben slapeloze nachten van stijgende energierekening. Verder werkte onderzoeksjournalist Jelle Krekels een maand lang in het asielzoekerscentrum voor minderjarigen en hebben bewoners van gebouw Luna op de TU/e last van een hardnekkige kakkerlakkenplaag. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

10 september