De groene vingers van operatieassistent Carlijn jeuken: ‘Op de Bossche Markt zou ik geveltuintjes willen’

MET VIDEO Twee auto’s botsen op kruising in Breda, één gewonde naar ziekenhuis

BREDA - Op de kruising van de Tramsingel met de Haagweg in Breda zijn twee auto’s gebotst. Dat gebeurde even voor middernacht in de nacht van zaterdag op zondag. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn getakeld door een berger.