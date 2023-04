De haan van Karbala

Eropuit Talloze minipren­ten van 7 bij 7 centimeter voor het eerst te zien in Den Bosch

In de tentoonstelling Le petit prints zijn meer dan 200 miniprenten te zien van slechts maximaal 7 bij 7 centimeter groot. Stuk voor stuk zijn ze gedrukt op een 3D-geprinte pers. De miniprenten zijn voor het eerst te bewonderen in Nederland, in de Spiegelzaal bij Willem II en in de ruimte van het Grafisch Atelier Den Bosch.