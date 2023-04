De honger van aanstaand kampioen RBC is nog lang niet gestild: ‘Ook volgend jaar bovenin meedraaien’

TenneT mag koppelsta­ti­on bij Oirschot bouwen, klagers wonen te ver weg, vindt rechter

OIRSCHOT - Drie buurtbewoners van de Proosbroekweg in Oirschot wilden dat de rechter de bouw van een koppelstation in die omgeving tegen zou houden. Onder meer omdat het hun woon- of leefklimaat zou schaden. Maar dat argument veegde de rechter van tafel: de klagers wonen te ver weg.