De IJsbeer na 60 jaar dicht: ‘Of ik het ga missen? Ik ga niet naar een andere zaak, ik koop een Airfryer’

VOETBAL TOTAAL Fans door afraste­ring, Heerjans­dam op rozen en Hardinx­veld brengt spanning terug; dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

In het door derby’s gekenmerkte voetbalweekeinde liep koploper Heerjansdam verder uit. LRC Leerdam klopte degradatiekandidaat Sliedrecht (1-0), terwijl Hardinxveld de spanning terugbracht in 3D door winst op De Alblas. Rayvano van de Merwe scoorde vier keer in de derby bij GSC/ODS (1-5). Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.