De ijssalons zijn weer open: watertanden van alle nieuwe smaken

EINDHOVEN/HELMOND - Het is bijna lente, dus de ijssalons in de regio Zuidoost-Brabant zijn weer open. Dat betekent genieten van nieuwe smaken en geliefde klassiekers.

Tim Verstappen, de nieuwe uitbater van Gelato Fresco in het stadscentrum van Helmond, opende zijn deuren afgelopen weekend. ,,Het was lekker weer zaterdag, dus we hebben ook flink wat volk binnen gehad. Iedereen heeft kennis kunnen maken met onze smaken. Het was kei gezellig.”

Elle de Brouwer, eigenaar van ijssalon Nemanja in Mierlo-Hout, merkt nauwelijks verschil bij de openingsperiode van haar familiezaak ten opzichte van vorige jaren. ,,Wij zijn dit jaar op zaterdag 7 maart opengegaan, omdat het lekker weer was. Begin maart is altijd de openingsperiode. Wij zijn meestal op woensdag- vrijdag- , zaterdag- en zondagmiddagen open, omdat de kinderen dan thuis zijn. En tijdens vakanties de hele week.’’

Halsoverkop open

De meeste Italiaanse ijssalons in Eindhoven en omgeving openden afgelopen weekend ook hun deuren. Ook zij kijken naar het weer, dat soms moeilijk te voorspellen is. Giorgio Ferrari, eigenaar van La Toscana in Veldhoven, vindt het elk jaar moeilijk in te schatten. ,,Er valt moeilijk een pijl op te trekken. Vorig jaar hadden we in februari een week waarin het ongebruikelijk warm was, dus dan ga je halsoverkop open. De week erna begon het ineens te sneeuwen”, lacht Ferrari.



,,We produceren al ons ijs in Eindhoven, dus de coronacrisis heeft ons gelukkig niet geraakt. De goederen die wij uit Italië halen, konden gewoon verzonden worden”, vertelt Ferrari.

Melk van eigen koeien

Daniela Unti van ijssalon Firenze, de oudste ijssalon van Eindhoven, geeft minder om de regenachtige openingsperiode. ,,Weer of geen weer, wij gaan gewoon open. IJs zit bij ons Italianen in het bloed en het prikkelt al vanaf januari als we naar de vakbeurs in Italië gaan. Daar kom je zo veel smaken tegen, dan ben je er al helemaal klaar voor”, vertelt Unti enthousiast.

De Brouwer maakt het ijs zelf met melk van eigen koeien. Ook dit jaar komt zij met nieuwe smaken. ,,Bij ons zijn de smaken rode wijn, Schwarzwalder Kirschtaart en appeltaart de nieuwkomers. Het is altijd een gok, maar als we een lekkere, nieuwe smaak te pakken hebben, dan gaat die de etalage in. De smaak unicorn doet het vooral bij kinderen heel goed.”

Fruitig en frisse smaken

Volledig scherm © Thinkstock Verstappen begint als bereider van Italiaans ijs. Hij traint onder een Italiaanse collega. Een goede basis vindt hij belangrijk. ,,Klassieke smaken als vanille, chocolade en aardbei zijn altijd in trek. Als het weer straks wat warmer wordt, brengen we fruitige, frisse smaken die beter bij de zomer passen.”



Ferrari experimenteert met allerlei nieuwe smaken, bereid met verse ingrediënten. ,,We presenteren onder meer ijs met verschillende koffiesmaken en ijs bestaande uit een mix van aardbei en bloedsinaasappel. Lychee-smaak doet het heel goed bij de jeugd in Italië, dus daar komen we ook mee. En Kitkat, dat wordt zeker weten een blijvertje.’’

Rode chocolade