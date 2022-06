De jeneverkandidaat trekt de kiezers naar de stembus

Als we een ingezonden brief in De Tijd van 29 augustus 1902 mogen geloven, is een dag eerder in Cuijk sprake van een ware drankorgie. De briefschrijver meldt dat ‘tot groote ergernis van vreemdeling en inboorling (mensen) smoordronken over de straten rolden’. Was er kermis in Cuijk? Had iemand de loterij gewonnen? Was de koningin jarig?