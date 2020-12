De kaboutertuin van Bob zorgt voor blije gezichten, maar moet weg van de gemeente

Al twee jaar stonden zorgen de kaboutertjes in de gemeenschappelijke gemeentetuin voor vrolijke gezichten in de buurt. Door een klacht is dat nu verleden tijd: de gemeente van Gilze en Rijen wil dat de kabouters verdwijnen. Bob Beunk moet zijn vrolijke vrienden met punthoedjes naar een andere tuin verhuizen. Triest, teleurstellend en kinderachtig, vind Bob.