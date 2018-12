De kerk is uit, leve de kerk: inleiding en interactieve kaart

Van de 120 kerken die in 2012 nog in functie waren zijn er anno 2018 zo’n veertig niet meer in functie



In onderstaande interactieve kaart vindt u een overzicht van kerken die anno 2018 nog in functie zijn en welke er sinds 2012 aan de eredienst zijn onttrokken. Klik op een kerk om te lezen wat de huidige bestemming is. In 2012 maakte het Eindhovens Dagblad een inventarisatie van alle kerken in Zuidoost-Brabant die nog in functie waren. Dat waren er 120. Anno 2018 zijn daarvan veertig kerken niet meer in functie, gesloopt of herbestemd. De kaart is verre van volledig. Ook voor 2012 zijn meerdere kerken gesneuveld. De inventarisatie vergelijkt de situatie van 2012 met de huidige situatie.