‘De kinderen gilden zo hard.’ Waarom screening van gastgezinnen voor Oekraïners nodig is

In vrijwel elke gemeente in deze regio vangen particulieren Oekraïners op, blijkt uit onderzoek van deze krant. Gastvrij Brabant dus, maar de eerste scheuren beginnen nu te komen. Sommige vluchtelingen zijn alweer vertrokken want: ‘De kinderen gilden zo hard’, of ‘Ze wilden liever terug naar de drukte van de grote stad’, zo hoorde het Rode Kruis terug. De screening van huishoudens en vluchtelingen wordt daarom professioneel opgezet, in opdracht van de overheid.