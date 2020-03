De kok, kapper en loodgieter moeten gewoon naar het werk

,,Zullen we dat maar even niet doen?’’ Deze ochtend kwam de Belgische collega van loodgieter Stefan Crooijmans met uitgestoken hand naar hem toegelopen. Crooijmans weigerde de begroeting vanwege het coronavirus. Daarmee volgt de Eindhovense loodgieter het dringende advies van het kabinet om geen handen meer te schudden om besmetting te voorkomen.

Premier Mark Rutte vroeg Brabanders om de komende week niet op het werk te verschijnen, als dat redelijkerwijs mogelijk is. Voor Crooijmans is het geen optie om thuis te werken. Hij moet vandaag een waterleiding aanleggen in dit Eindhovense huis vlakbij het Van Abbemuseum. De Belgische bouwvakkers zorgen voor de rest van de renovatie. ,,Het is goed om informatie te verstrekken’’, zegt de mopperende Belg. ,,Maar we moeten geen onnodige heisa veroorzaken.’’

Extra vaak handen wassen

Ook Crooijmans vergelijkt het coronavirus met een normale griep. Maar hij merkt wel de gevolgen. Vanochtend belde hij met de twee zzp-ers die voor hem werken. ,,Ze wilden gewoon gaan werken‘’, zegt Crooijmans. En dus spraken ze af om gewoon aan de slag te gaan. Maar ze geven geen handen meer en wassen extra vaak hun handen. ,,En als een klant echt ziek in zijn bed ligt, dan mogen ze van mij vertrekken.’’ Tot nu toe is dat niet nodig geweest.

Bij de kapperszaak Barberstation in Eindhoven is het coronavirus ook het gesprek van de dag. Normaal gesproken geven de hippe en bebaarde kappers hun klanten een hand bij binnenkomst. Maar vandaag hangen er briefjes: ‘om risico van besmetting van het coronavirus te beperken, voor zowel u als onze werknemers, geven wij tijdelijk geen hand meer bij de begroeting.’

De briefjes blijken eigenlijk niet nodig. ‘We zullen maar geen hand geven’, roepen de klanten bij binnenkomst.

Instructies volgen

Ook Rob Slaats, mede-eigenaar van de barbershop, kreeg belletjes van zijn werknemers met de vraag of de winkel we open zou gaan. Samen met zijn compagnon besprak hij de situatie gisterenavond. Hij zucht: ,,Het is lastig. We volgen de instructies die worden voorgeschreven.’’

Bang voor de gevolgen van ziekte is hij niet zo zeer, maar wel dat hij zijn winkels (Barberstation heeft 4 vestigingen in Nederland) voor twee weken zou moeten sluiten. ,,We doen er alles aan om dat voorkomen.’’ Hij adviseert zijn werknemers om hun handen te wassen met de desinfecterende oliën uit de zaak.

Of Slaats ook niesende klanten zou weigeren? ,,Als iemand echt hoestend en proestend de winkel komt binnenlopen, zou ik toch vragen om de afspraak een week te verzetten. Ik weet niet hoe besmettelijk het virus is, maar wij zitten toch een uur aan iemands lichaam.’’

Onbeleefd om hand te weigeren

Djailany van de Laarschot is kok van restaurant Nastrium in Helmond, waar het vandaag rustiger is dan normaal. Hij heeft van zijn medewerkers nog niet de vraag gekregen of ze wel of niet op hun werk hoeven te verschijnen. ,,Als ze echt niet willen, dan hoeven ze niet te komen.’’

Van de Laarschot erkent dat hij liever heeft dat zijn werknemers gewoon in het restaurant verschijnen. ,,Het is ook niet zo dat de huurbaas zegt dat we niet hoeven te betalen vanwege dat virus.''