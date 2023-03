De koning van Grave is nu ook fotomodel

Als Rembrandt van Rijn een fototoestel had gehad, dan had hij Jan Timmermans uit Grave waarschijnlijk precies zo op de gevoelige plaat gezet. Zoals de koning van het cloveniersgilde nu te zien is op een expositie in de Elisabethkerk in zijn stad.

Het was niet Rembrandt die op het knopje drukte, maar Ida van Boekel. Trots op onze gilden is de naam van de reizende tentoonstelling van haar hand. Die is er op initiatief van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, waarin ze gildeleden in vol ornaat toont, oud én jong.

Schot 112 deed het hem

In het geval van Timmermans (77) is het oud. Niet slecht bedoeld, maar hij is nou eenmaal de laatste in leven zijnde gildebroeder sinds de heroprichting van het cloveniersgilde in 1974. En hij is een volhouder.

Tientallen jaren probeerde hij het tot koning te schoppen, maar het wilde maar niet lukken. Bij de 48ste poging was het vorig jaar wel raak. Bij schot 112 schoot Timmermans het laatste stuk van de houten vogel naar beneden en mocht hij zich de gildekoning 2022 van Cloveniers of Schutterye tot Grave noemen.

Dan móét je wel onderdeel uitmaken van een expositie. Al was dat niet zo gepland. ,,We waren op zoek naar een goede plek om de tentoonstelling te laten zien. Ik nodigde Ida van Boekel uit om naar Grave te komen.” Hij zag de beelden van de expositie en zag ook meteen dat het Graafse cloveniersgilde er niet tussen stond. ,,Zij zei: dat is jullie eigen schuld, alle schuttersverenigingen zijn uitgenodigd.”

Geïnspireerd door de Nachtwacht

Het kwam goed. Timmermans en een Graafs cloveniersgezin – ,,onze voorzitter met zijn vrouw en zoon” – werden alsnog vastgelegd. ,,De expositie bestond uit twaalf foto’s, er kwamen er twee bij. Ze heeft zich laten inspireren door de Nachtwacht van Rembrandt.”

Een half uur, meer had Van Boekel volgens Timmermans niet nodig om hem in beeld te vangen. ,,Het is een prachtige foto geworden.”

De expositie is nog tot en met zondag 26 maart te bezoeken in de vleugel van de Elisabethkerk.

