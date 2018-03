De laatste winterdag: vanaf zondag weer genieten van temperaturen ver boven 0

Baron 1898 draait heel de nacht door tegen bevriezing

17:17 KAATSHEUVEL - Van vrijdagavond tot en met zaterdagochtend reden de karretjes van de Baron rond over de baan, zonder inzittenden. De Efteling had besloten om de achtbaan in werking te laten, zodat de wagens niet aan de baan zouden vastvriezen.