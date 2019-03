De lente is begonnen: vrijdag 18 graden in Brabant

VVD verwacht vandaag al informa­teur aan te wijzen in Brabant

14:38 DEN BOSCH - De VVD laat er geen gras over groeien in Brabant. De partij die de grootste bleef in de Provinciale Staten verwacht vandaag al een informateur aan het werk te zetten. De verkenner gaat komende tijd met álle partijen in gesprek in een zoektocht naar de meest kansrijke coalitie.