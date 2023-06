De lokbus is als een stinkende afvalzak waar iedereen omheen loopt. Niemand die hem opruimt

Airco kapot bij Jan van Besouw in Goirle: bezoekers lopen weg, repetities eerder afgebroken

GOIRLE - Het is om af te pikken in het Jan van Besouw. Zonder een functionerende airco worden repetities in het cultureel centrum van Goirle eerder afgebroken en lopen bezoekers bij voorstellingen weg. De gemeente denkt na over een ‘acceptabele oplossing’