De Mandemakers Groep mogelijk doelwit van hackers: groot deel van bedrijf ligt plat

Een deel van het mega-concern in keukens, meubelen en sanitair ligt sinds dinsdagochtend plat. Er valt een groot aantal bedrijven onder de vlag van DMG, met het hoofdkantoor in Waalwijk. De onderneming van Ben Mandemakers worstelt met een 'technische storing’, zo laat ze op diverse websites weten. Ze is daardoor niet bereikbaar via telefoon of mail. Of het om een hack-aanval gaat, wordt niet duidelijk.