De moord op Antonio Brizzi in Moergestel: Een gestrande reiziger en een zeldzame zonnebril

Zijn pensioen ligt al bijna twintig jaar achter hem. Maar die ene zaak, de moord op Antonio Maria Romano Brizzi (40) 25 jaar geleden, schiet nog regelmatig door het hoofd van oud-rechercheur Jan Somers (79) die het onderzoek leidde. Binnenkort gaat hij nog een dagje varen met oud-collega’s, van wie er destijds ook een paar in zijn team zaten. ,,Dan komt het ongetwijfeld ook weer ter sprake”, zegt de oud-politieman. Zoals er eigenlijk geen reünie voorbijgaat waarbij niet even de naam van d’n Brizzi, zware jongen in de Brabantse onderwereld, valt. Op 26 april 1994 werd Brizzi vermoord in zijn kapitale Villa Dennenhoef in Moergestel.



De Italiaanse Tilburger (Brabantse moeder, Italiaanse vader) was in zijn dagen - van eind jaren zeventig tot begin jaren negentig - van alle criminele markten thuis. Drugs, illegaal gokken, afpersing en prostitutie; de geboren Goirlenaar ‘bespeelde’ het allemaal. Zoals ook het karakter van de stratenmaker die zich razendsnel opwerkte in het criminele milieu nogal wispelturig was. Hij schakelde razendsnel tussen uiterst charmant en nietsontziend en alles wat daartussen zit.



Brizzi was vaak te vinden in de Tilburgse binnenstad, waar hij naar eigen zeggen ‘bescherming’ bood aan diverse horecazaken. Somers: ,,We wisten wat hij deed. Brizzi zette zijn eigen portiers bij de cafés. Zolang er betaald werd, gebeurde er niks. Het was in die tijd ook echt rustig in het Tilburgse centrum. Uitzonderlijk was het allemaal niet, zo ging het destijds in bijna iedere grote stad.”