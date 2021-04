De moussaka van Dennis geeft een Grieks vakantiegevoel

Nieuwsover­zicht | Omstreden 538 Oranjedag van de baan - PSV-icoon Willy van der Kuijlen overleden

19 april Het omstreden testevenement 538 Oranjedag in Breda gaat niet door. De gemeente Breda heeft besloten geen vergunning te verlenen. De druk op de burgemeester Depla nam de afgelopen dagen zwaar toe. En Willy van der Kuijlen, de belangrijkste PSV’er uit de geschiedenis van de club, is maandagochtend overleden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.