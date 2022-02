De 'nieuwe' oudste Brabander is een 106-jarige vrouw: 'Je kunt langer leven door kleine veranderingen’

Valentijns­druk­te bij de bloemist: 'Een enkele roos of een boeket, dat mag niet uitmaken’

Valentijnsdag is in de bloemenwinkel van Ilse Wouter een hele drukke dag. Mannen en vrouwen komen al vroeg op de dag een bloemetje halen voor hun geliefde. Of dit nou een enkele roos is of een groot boeket, mag volgens de eigenaresse van de bloemenzaak niets uitmaken: ‘Het gaat om het gebaar en de manier waarop je het overhandigt aan je geliefde’.

14 februari