De opmars van de blokkendoos: nog even en Brabant staat vol distributiecentra

Eerste werkdag eindigt in achtervol­ging voor krantenver­koop­ster Els (19) uit Tilburg: 'Ik was helemaal in paniek'

31 juli TILBURG/BREDA - Op je eerste werkdag bestolen worden van bijna al je spullen. Het overkwam Els van Gestel (19) maandag in het centrum van Breda. De Tilburgse was samen met een collega kranten aan het verkopen op straat, toen een dief zijn kans schoon zag en haar rugzak meenam. De zoektocht naar de tas leidde uiteindelijk tot een achtervolging door de straten van Breda. ,,Ik was helemaal in paniek."