De Osse museumtuin krijgt transformatie tot apotheek voor dieren: koe eet weegbree tegen maagpijn

Tilburgse snelheids­dui­vel rijdt ruim 200 kilometer per uur, rijbewijs ingevor­derd

TILBURG - Een Tilburger is vrijdagavond aangehouden wegens te hard rijden. De bestuurder zou op enig moment zo’n 214 kilometer per uur hebben gereden op de N261 in Tilburg. Zijn rijbewijs is ingevorderd.