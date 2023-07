De prijs van een woning is lichtjes aan het stijgen, ook in West-Brabant

Dieren van kinderboer­de­rij De Bossche Hoeve zijn spoorloos verdwenen, gemeente doet melding bij politie

DEN BOSCH - Waar zijn de dieren die op kinderboerderij De Bossche Hoeve horen, dat sinds 2007 is gevestigd in de Bossche Kruiskamp? Dat vraagt de gemeente zich af nadat stichting De Bossche Hoeve onlangs het beheer beëindigde. Er is geen dier meer te bekennen.