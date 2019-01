De radeloze zoektocht naar sporen van de in Brabant verdwenen JP

Zijn vertwijfelde zussen hebben hemel en aarde bewogen om hun vermiste broer zelf te vinden. Als undercoveragenten doken ze zelfs met een verborgen microfoon het duistere nachtleven van Breda in. De zussen vlogen tientallen keren naar Nederland, interviewden werkgevers, collega’s, vrienden en klanten van Brabantse kroegen waar James Patrick Grealis, JP voor bekenden, vaak vertoefde. Ze loofden een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip. Plaatsten dure advertenties in het Eindhovens Dagblad, mobiliseerden regionale en landelijke kranten en zaten bij Tros Vermist. Ze protesteerden voor de Nederlandse ambassade in Dublin tegen het in hun ogen slappe en late politieonderzoek. En ze spanden bij het Hof in Den Bosch een rechtszaak aan om het Openbaar Ministerie te dwingen het onderzoek te heropenen, maar verloren die in 2014.