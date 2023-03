‘De regeltjes’ voor evenementen in Moerdijk, daar wil de horeca álles over weten

Meer coronabe­smet­tin­gen in Brabant na carnaval, maar RIVM legt nog geen direct verband met leutfeest

Brabanders hebben een week geleden weer als vanouds carnaval gevierd. En dat lijkt tot meer coronabesmettingen te leiden. Vooral in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch telde het RIVM veel nieuwe gevallen. Maar of het leutfeest daar ook écht invloed op had, weet het instituut niet zeker.