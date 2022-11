De roker verdwijnt overal uit het zicht, nu ook in de Efteling

Melkkoe of ergernis? Deze flitspalen in Brabant waren de voorbije maanden (weer) in bloedvorm

Flitspalen. Voor automobilisten een bron van ergernis, voor de overheid een aardige melkkoe. Tussen 1 mei 2022 en 31 augustus 2022 werden er in Nederland maar liefst 1.178.521 ‘flitsboetes’ geregistreerd. Voor rijden door rood licht en het rijden met een (veel) te hoge snelheid. Ook Brabant deed met een totaal van 149.660 boetes een aardige duit in het zakje. Maar welke paal flitste het vaakst in deze provincie?

9 november