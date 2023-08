De Scheve Schup kijkt reikhalzend uit naar nieuwe kassen: ‘Voor tomaten, komkommers en aubergine’

Update | Met video Drie daders rammen juweliers­zaak binnen met gestolen auto in Son, omwonenden schrikken van harde knal

SON - Een auto is zaterdagochtend vroeg juwelierszaak Nique binnen gereden aan de Dommelstraat in Son. De daders gingen er met onbekende buit vandoor. De auto bleef achter en bleek eerder in de nacht te zijn gestolen bij een Eindhovense woning.