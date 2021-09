De scholen zijn weer open, hoe gaat jouw zoon of dochter naar school? Stuur ons een foto

overzicht Ravage in Oudenbosch niet enige incident met balkons: schatting duizenden flats onveilig

2 september Het is niet de eerste keer dat in Brabant balkons een gevaarlijke situatie veroorzaken. In 2019 waren er al grote zorgen over balkons van duizenden flats, waardoor in de afgelopen jaren meerdere gevaarlijke situaties zijn geweest. Hieronder een overzicht van balkons met betonrot tot vallende balkonleuningen- en ramen.