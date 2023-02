De Simpele voelt zich thuis in de ton

De hobbykamer van...WAGENBERG - Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten u elke week zo’n ruimte zien.

Twan van Oers (55) uit Wagenberg heeft een niet alledaagse hobby. Al kun je in zijn geval ook spreken van een tweede natuur. Twan is tonprater, ook wel sauwelaar, mauwert of buutreedner genoemd. Deze pré-carnavalsweken zijn drukke weken voor Van Oers.

Afgelopen weekend won hij in Breda nog de Grôtste Mââuwert met zijn typetje De Simpele. Andere bekende en succesvolle typetjes zijn PIO, Pater In Opleiding, Koert de Kapper en Hans Hakkelaars.

Nieuwe typetjes ontstaan hier

In zijn hobbykamer, een uitbouw aan zijn woning, staat de oefenton. Die is een jaar of tien geleden aangeschaft. ,,Regelmatig vinden hier try-outs plaats, samen met andere tonpraters”, aldus Van Oers. ,,We hebben een eigen sauwelaarsgroepje onder de naam Bietje Kwats. Hier komen we bijeen, we vergaderen en drinken geregeld een biertje.”

Ook de teksten en ideeën voor nieuwe typetjes ontstaan hier of worden verder uitgewerkt. ,,Die schrijf ik hier aan tafel. Ik zit hier sowieso een paar keer per week.”

Van Oers blijkt bijzonder goed bij de tijd, leiden we af uit het tiental klokken tegen de wand achter de ton. ,,Dat is ooit begonnen met eentje, en er kwamen steeds meer uurwerken bij. De rest van de hobbykamer is het best te omschrijven als minicafé met een lange tafel en een eigen bar.

Quote Ik sta nog zeker tot half april elk weekend ergens in de ton Twan van Oers

Het tonpraatseizoen eindigt voor Van Oers niet op Aswoensdag. Ook in de weken erna staan er nog elke weekend optredens gepland. ,,Zeker in een jaar waarin het seizoen kort is, zoals dit jaar, zijn er vaak feesten van verenigingen ná het eigenlijke carnaval. Ik sta nog zeker tot half april elk weekend ergens in de ton.”

Maar ook na die tijd gaat het sauwelwerk gewoon door. Van Oers treedt ook op voor bedrijven of komt als vrolijke noot een familiefeest of jubileum opleuken. ,,Eigenlijk stopt het seizoen voor mij nooit. Ik ben er het hele jaar mee bezig.”

