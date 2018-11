De staat van het Brabantse platteland: Balanceren tussen mest en melk

LIEMPDE - Het is zo'n moment dat zich schijnbaar nietszeggend voordoet. Het is 6 uur in de ochtend, de dauw op de weilanden in het Liempdse buitengebied verdringt langzaam het duister. Wim Jennissen stapt de keuken van zijn boerderij uit. Na de eerste koffie is het tijd voor zijn koeien. Slechts een meter of veertig verderop in de stal wachten vijftig klotsende uiers.