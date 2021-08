De steenmarter rukt op, en daar is lang niet iedereen blij mee

Senior Hans (69) en de onervaren Joost (46): dit zijn de Brabantse deelnemers aan Boer zoekt Vrouw

29 augustus STRIJBEEK/LANGEWEG - 69 jaar is hij, maar de Strijbeekse boer Hans de Roover is zeker niet te oud om mee te doen aan het nieuwe seizoen Boer zoekt Vrouw. Tijdens een emotioneel bezoek van Yvon Jaspers stelde de weduwnaar zich zondagavond voor op NPO1. Naast hem is er nóg een Brabantse deelnemer: plantenkweker Joost de Groot uit Langeweg.