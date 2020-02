De stembussen zijn geopend: dit zijn de vijf kanshebbers voor de beste Brabantse carnavalskraker

Voor de jury een hele taak om er maar vijf pareltjes uit te vissen. Maar het is gelukt. De algemene tendens dit jaar is: ‘Er is al genoeg ellende in de wereld dus laten we nu vooral niet zo zeuren en gewoon een goei fiske vieren.’

Vanaf nu kun je ook stemmen op jouw favoriet. De jury kiest de uiteindelijke winnaar, maar het publiek bepaalt de publiekslieveling. Uiteraard wordt die uitslag meegenomen in het juryoordeel voor de absolute winnaar. Stemmen kan onderaan dit artikel tot en met 14 februari.

Actueel en kwalitatief

De jury bestaat uit drie fervente carnalsvierders uit Helmond, Tilburg en Heijningen. Heel de provincie is vertegenwoordigd. Uit het eerste juryrapport blijkt het volgende: ‘We hebben er in het algemeen op gelet of nummers blijven hangen, dus of je het na het luisteren nog zit te neuriën. Wat er voor ons ook uit moest springen was een link naar de actualiteit. Bovendien mag het origineel zijn en moet het kwalitatief goed in elkaar zitten. Bevat het bijvoorbeeld precies de juiste mate hoempapa?’

Uit het eerste juryberaad zijn vijf nummers naar voren gekomen.

De genomineerden, in willekeurige volgorde:

Peter Selie - Hoemoes dà òk alweer?

Jury: ‘Dit nummer is een van de weinigen met een actuele link. Bovendien is het een onervaren nieuwkomer. Het nummer is carnavalesk maar niet te veel hoempapa. De clip is vrolijk en het lukt meteen dit nummer mee te zingen. Het refrein blijft hangen. Iedere keer dat je nog hoemoes koopt, heb je dit nummer in je hoofd.’

CV De Kòljakkers - Mèn Nie Bèlle!

Jury: ‘De Kòljakkers weten met dit nummer een brug te slaan tussen een veelgehoorde term onder Brabantse jongeren en carnavalsmuziek. Buiten het feit dat dit een nieuwkomer is, heeft de groep een humoristische clip gemaakt. Misschien bestrijkt dit nummer voor veel mensen een herkenbaar probleem. De Kòljakkers weten dit gevoel perfect te omschrijven.’

Veul Gère - Un Lekker Delleke

Jury: ‘Kijkend naar de actualiteit speelt Veul Gère slim in op de ‘hype’ die inmiddels is ontstaan rond deze populaire snack. Frikandellen zijn er in alle soorten en maten. Natuurlijk is de kwaliteit van dit nummer ook goed, Veul Gère heeft al de nodige ervaring en zij scoorden hit na hit. Het begin van het nummer is meteen pakkend, bovendien blijft het goed hangen. Je krijgt spontaan zin in carnaval als je deze kraker hoort.’

Dubbel Feest - Tik ‘m aan

Jury: ‘Dit nummer gaat eigenlijk nergens over, het is simpel qua tekst. Maar toch denken wij dat in een goed gevulde kroeg iedereen zal losgaan als dit nummer wordt gestart. Het is niet moeilijk, maar toch heel sterk. Ook het begin is heel erg bijzonder. Is het nu kerstmuziek? Nee toch niet. De term ‘tik 'm aan’ is veelgebruikt tegenwoordig en daarom blijft het nummer hangen. Alle carnavalselementen zitten er in’.

C.V. de Kapotte Kachels - Nie Zo Mauwen

Jury: ‘Deze drie vrolijke vrienden kennen we natuurlijk nog van vorig jaar toen ze de verkiezing wonnen. Dit jaar zijn ze terug met een nieuw nummer. De tekst is origineel en het nummer zit kwalitatief goed in elkaar. Het is bovendien actueel omdat er al genoeg 'gezeikt’ wordt tegenwoordig. De betutteling van de samenleving wordt goed op de hak genomen. Je wordt er vrolijk van. Een beetje beuken mag ook wel toch?

Stemmen doe je hier:

Wat is volgens jou de allerbeste Brabantse carnavalskraker van 2020? Klik op jouw favoriet, je dient je stem nog wel te bevestigen per mail. Scroll naar beneden voor alle nummers. Wat is volgens jou de allerbeste Brabantse carnavalskraker van 2020? Klik op jouw favoriet, je dient je stem nog wel te bevestigen per mail.