De ster van restaurant Monarh thuis op tafel

Merel Morre observeert voor nieuwe bundel op straat: ‘Mensen zouden zich kunnen herkennen ja’

4 november EINDHOVEN - In de nieuwe dichtbundel van Merel Morre uit Eindhoven is niks verzonnen. Voor ‘Vers gevangen’ observeerde de oud-stadsdichter mensen en alledaagse situaties op de Eindhovense straat. Van een meisje ‘met dijen’ in skinny jeans tot een man op leeftijd op skeelers.