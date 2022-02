De Tappers wint de Brabantse Carnavalskrakerverkiezing: ‘Carnaval gaat door én ook nog eens deze prijs, het is absurd!’

Column Dwarskijker Op zoek naar de balans tussen rust en recreatie in Linden

Rustig wonen in een dorp dat wordt omringd door een uitdijend watersport- en recreatiegebied, is een opgave, zo blijkt in Linden. Toch hopen de inwoners nog steeds dat er een balans mogelijk is tussen rustig wonen en de aanwezigheid van luidruchtige watersporters en andere vertierzoekers.

