De uitblinker van de voorbereiding wacht nog op zijn eerste échte goal voor TOP Oss: ‘Met het mes tussen de tanden’

Latex handschoe­nen en telefoonge­sprek­ken verraden ‘machete-overvaller’ casino Oudenbosch

OUDENBOSCH/BREDA - De blauwe latex handschoenen die achterbleven op de ‘plaats delict’ hebben een 22-jarige man uit Roosendaal uiteindelijk de das omgedaan. Omdat het dna van Faizal A. op een handschoen gevonden is, is hij nu een van de verdachten van de roofoverval op het Players Casino in Oudenbosch in april vorig jaar.