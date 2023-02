De vastenavendliefde van Sanne en Berend: 'We deden zo ons best elkaar niet leuk te vinden'

indebuurt.nlVastenavend 2008: de leutperiode valt vroeg in het jaar. Het is net boven nul en het regent pijpenstelen. Dat was het begin van de vastenavendliefde van de Bergse Sanne (35) en Berend (39) Doedens. “Ik dacht: nu we hier toch staan, gaan we wel zoenen.”

Al jarenlang gaat Sanne op vastenavendvrijdag op pad met een groep vrienden van de scouting. Via via sluit er iemand aan bij de groep. Hij neemt een vriend mee. “Een vriendin opperde dat die jongen misschien wel iets voor mij was”, vertelt Sanne. “Ik dacht nog: mij hoef je niet te koppelen. De liefde komt vanzelf. “

Expres niet naast elkaar

Berend dacht daar eigenlijk net zo over. Ze zagen het dan ook meer als grapje – zoals dat wel vaker gezegd wordt als twee single mensen mee op pad gaan. “We deden allebei verwoede pogingen om elkaar te laten zien dat we elkaar niet leuk vonden. Zo gingen we expres niet naast elkaar staan”, herinnert Sanne zich. “Maar op een gegeven moment dacht ik: misschien is hij toch wel interessant. Maar of dat de pilsjes waren, of dat dat echt zo was. Tja, dat is in zo’n setting altijd lastig.”

Strontregen

“We deden een laatste afzakkertje in Café de Kroon”, vertelt Berend. “Er was echt een stortbui, van die strontregen. Het café ging dicht dus wij renden naar de overkant, naar de luifel van de Waterput.” Toen ze om zich heen keken, bleek de rest van de groep vrienden verdwenen. “Stonden we daar ineens met z’n tweeën. Ik dacht: nu we hier toch staan, gaan we wel zoenen.”

Quote Heel toevallig zei een vriend een paar dagen voor die dag dat ik een hyvespro­fiel aan moest maken

Het echte gevoel

Als een echte gentleman loopt Berend daarna met Sanne mee naar huis en vervolgens weer de hele stad door, op weg naar zijn eigen fiets. Een avond die hij, mede door het feit dat hij na was geregend tot op zijn hemd, nooit vergeet. Sanne denkt ook weleens terug aan die avond. “Maar toen dacht ik meer: het was gewoon gezellig. Het echte gevoel, dat kwam pas de weken erna. Nuchter en bij daglicht.”

Leve Hyves

Want na die avond in ’t Krabbegat, begon het wachten. “Heel toevallig zei een vriend een paar dagen voor die dag dat ik een Hyves-profiel aan moest maken”, vertelt Berend. “Want ja, telefoonnummers uitwisselen gaat nooit zo lekker maar een naam weet je vaak ongeveer nog wel.” En dat profiel, bleek dé manier om weer in contact te komen met Sanne.

Quote Ik moest nog twee hele dagen wachten voor ik iets terug kreeg

Notificatieloos

Bijgekomen van Vastenavend heeft Sanne twee dagen later datzelfde idee. “Ik moest eerst even een paar dagen nadenken over wat er nou eigenlijk gebeurt was. En toen vond ik hem op Hyves. Ik stuurde hem een berichtje, maar toen moest ik nog twee hele dagen wachten voor ik iets terug kreeg”, stoot ze Berend gekscherend aan. “Ja, maar toen ging je telefoon niet af zoals dat nu is. Toen moest je nog op de website inloggen”, verdedigt hij zijn acties.

Bijzondere Vastenavend

Wat volgt is weken vol berichtjes en telefoongesprekken – en een date in Eindhoven, waar Berend voor zijn studie woonde. Dat blijkt een schot in de roos. Een paar jaar later gaat het stel samenwonen, ze trouwen en krijgen samen een dochter. In 2017 verhuizen ze weer terug naar Bergen op Zoom. En dat allemaal dankzij die ene Vastenavend in 2008. “Die periode van het jaar blijft dan ook ieder jaar weer bijzonder”, besluit Sanne hun Bergse liefdesverhaal.

