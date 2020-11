De vijf leukste Brabantse adventskalenders van 2020

Van geurkaarsen, make-up tot aan alcohol of andere delicatessen: in adventskalenders zit tegenwoordig veel meer dan alleen chocola verstopt. Ook in Brabant winnen de dozen aan populariteit en zijn ze voornamelijk afkomstig uit de horeca. Dit zijn de vijf leukste adventskalenders uit onze provincie.

Wat ooit vooral voor kinderen werd gebruikt om af te tellen naar kerstmis, is anno 2020 ook populair onder volwassenen: adventskalenders. Zat er vroeger vooral chocolade of speelgoed achter de vakjes, inmiddels kan je het zo gek niet bedenken of het zit er in.

Wie dit jaar mee wilt doen aan de traditie van de adventskalenders, moet er nog snel een in huis halen. Dinsdag 1 december mag namelijk het eerste vakje opengemaakt worden. Achter ieder vakje zit een cadeautje. Dat gebeurt vervolgens vierentwintig dagen op rij tot aan kerstavond. Tenminste, als je niet alles direct eruit graait. Natuurlijk kan je er een kiezen van een groot merk, maar nog leuker wordt het als je er een in huis haalt van je favoriete stad of kroeg.

1. De Grote Horeca Adventskalender - Tilburg

Om de horeca van Tilburg een steuntje in de rug te geven tijdens de coronacrisis, kan je online gebruik maken van de Grote Horeca Adventskalender. Dit is een digitale variant en ook nog eens gratis. Achter ieder vakje vind je een bon die je kan inleveren bij een koffietentje, café of restaurant in de binnenstad voor bijvoorbeeld een gratis smoothie of korting.

Volledig scherm De Grote Horeca Adventskalender in Tilburg. © Marketing Tilburg

2. Baas van Breda adventskalender - Breda

Nog een digitale adventskalender: de Baas van Breda. De kalender is het vervolg op het populaire digitale Baas van Breda spel uit begin april. Vanaf 1 december gaat de wintereditie van start en kunnen deelnemers iedere dag een vakje openen voor een filmpje met een markante Bredanaar, die een opdracht, moeilijke vraag of uitdaging in petto heeft. Meedoen kan hier.

3. De Hop & Hap Bier adventskalender - Zeeland, Uden & Volkel

Iedere dag een nieuw biertje en tegelijkertijd je drie favoriete biercafés door de lockdown helpen: dat is de gedachte achter de Hop & Hap Bier adventskalender van D’n Brouwer uit Zeeland, Brabantse Hoeve uit Volkel en Cravt Brouwlokaal uit Uden. 24 Verschillende bieren, zorgvuldig geselecteerd voor 69.90 euro. De adventskalender was zo populair, dat hij inmiddels is uitverkocht.

Volledig scherm De Hop & Hap Bier adventskalender © De Hop & Hap Bier adventskalender

4. Tilburgse Bier-Adventskalender - Tilburg

Acht Tilburgse brouwerijen hebben de handen ineen geslagen om samen een Tilburgse Bier Adventskalender samen te stellen. De brouwerijen die je kan vinden in dit pakket zijn Kraftbier, Stadsbrouwerij 013, Brouwerij de Man, De Blauwe Ijsbeer, LOC Brewery, Gebroeders Hop, Brouwerij de Halve Ton en Stadsbrouwerij Tilburg. Wie 64,95 euro betaalt krijgt 24 Tilburgse bieren.

5. Koffieleut Adventsboom - Veghel

Niet zo'n fan van alcohol maar wil je toch een adventskalender van jouw favoriete horeca gelegenheid? De Koffieleut uit Veghel biedt de oplossing: 24 dagen lang vind je achter ieder vakje iets lekkers uit het café of waardebonnen van heerlijke items van de kaart!

Waar komt de adventskalender vandaan? De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst, die vier zondagen voor Kerstmis begint. Vroeger werd in die periode een adventskalender gebruikt om toe te leven naar Kerstmis. Tegenwoordig worden ze nog steeds gebruikt om af te tellen naar 25 december, maar hebben ze nog maar weinig met het geloof te maken. De commerciële kalenders beginnen op 1 december en achter de vakjes zitten kleine cadeautjes of snoepgoed, passend bij het merk dat de aftelkalender verkoopt