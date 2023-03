De visarend is al terug in de Biesbosch: vroegste aankomstdatum ooit

Hoe moet dit lelijke tunneltje in Nieuw-Vossemeer eruit gaan zien? Bewoners denken mee

NIEUW-VOSSEMEER - Opknappen van het lelijke tunneltje aan de Veerweg was één van de wensen uit de toekomstvisie van de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer, die ze in 2020 aanboden aan de Gemeente Steenbergen. Dit weekend konden inwoners meedenken over hoe dat opknappen eruit moet zien.