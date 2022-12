De vondst van Hebe en Sanne, de valse wolfspin en binnenkijken bij de Eerselse ‘horrorfokker’: dit zijn de beste Brabantse video's van 2021

De F-35 is geland en dat heeft Odiliapeel geweten: keihard zingen of knuffels tegen je oren vanwege de herrie

VOLKEL/ODILIAPEEL - De F-35 vliegt inmiddels een halfjaar vanaf de vliegbasis Volkel. En dat was te merken. Het aantal klachten over lawaai verdrievoudigde. Vooral in Odiliapeel was sprake van extra herrie. Maar is er wat aan te doen?

26 december