De wondere wereld van de Wijchense profvolleybalster Sarah van Aalen (23): blokken op een tentamen tussen het EK in België en het OKT in Japan

Of ze haar bronzen plak ook heeft ingepakt? Sarah van Aalen schudt haar hoofd. ,,Ik twijfelde er wel over, maar heb de medaille toch maar thuis op mijn kussen laten liggen. Ik was bang dat ik hem in Japan kwijt zou raken.” De volleybalster uit Wijchen glimlacht van oor tot oor. Ze heeft een fabelachtig EK achter de rug. Maar van groots genieten na de gewonnen troostfinale is geen sprake. Ze zit inmiddels alweer aan de andere kant van de wereld.