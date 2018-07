De yoghurtsnor van Rico Verhoeven en Sylvie Meis geniet van Griekse zon

'An­ti-pis-verf' moet wildplas­sers uit steegje houden

13 juli ROOSENDAAL - Wildplassers doen er verstandig aan bij hoge nood de steeg tegenover café De Drie Weesgegroetjes in de Molenstraat voortaan te mijden. Wie het waagt om tegen een van de muren in het straatje te pinkelen, piest voortaan namelijk letterlijk over zijn eigen schoenen.